Şanlıurfa'da istinat duvarı yıkılan binanın yanındaki apartman da boşaltıldı

Şanlıurfa'nın Batıkent Mahallesi'nde istinat duvarının yıkılması sonucunda bir bina tahliye edilirken, yanındaki apartman da güvenlik nedeniyle boşaltıldı. Zabıta ekipleri binaların girişlerini mühürledi ve bölgede çalışmalar sürüyor.

Şanlıurfa'da dün istinat duvarının yıkılması sonucu tahliye edilen binanın yanındaki apartman da güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün Karaköprü ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan 6 katlı bir binanın bahçe kısmındaki istinat duvarının çökmesi üzerine bölgede başlatılan çalışmalar sürüyor. Binanın kolonlarından karot numunesi alan ekipler, istinat duvarı yıkılan binanın yanındaki apartmanı da güvenlik gerekçesiyle boşalttı. Zabıta ekipleri, her iki binanın kapısını mühürleyerek girişleri yasakladı.

Bölgede çalışmalar sürüyor. - ŞANLIURFA

