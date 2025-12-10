'İşten atıldım' diyerek Balıklıgöl'e atladı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir kişi, Rızvaniye Cami'sinden Balıklıgöl'e atladı.

Olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan Balıklıgöl Platosu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Balıklıgöl'ün yanında bulunan Rızvaniye Camisi'ne çıkan bir kişi, işten atıldığını söyleyerek Balıklıgöl'e atlamak istedi. Çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine yakın bulunan polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan şahıs Rızvaniye Camisi'nden kendini Balıklıgöl'e bıraktı. Bir süre suda kalan şahıs, ekiplerin müdahalesiyle çıkartıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıs, daha sonra ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Çevredeki vatandaşlar olayı şaşkınlıkla izledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA