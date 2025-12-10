Haberler

"İşten atıldım" diyerek Balıklıgöl'e atladı

'İşten atıldım' diyerek Balıklıgöl'e atladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde işten atıldığını belirten bir kişi, Rızvaniye Cami'sinden Balıklıgöl'e atladı. Çevredekiler tarafından fark edilen olayda, polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Şahıs, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir kişi, Rızvaniye Cami'sinden Balıklıgöl'e atladı.

Olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan Balıklıgöl Platosu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Balıklıgöl'ün yanında bulunan Rızvaniye Camisi'ne çıkan bir kişi, işten atıldığını söyleyerek Balıklıgöl'e atlamak istedi. Çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine yakın bulunan polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan şahıs Rızvaniye Camisi'nden kendini Balıklıgöl'e bıraktı. Bir süre suda kalan şahıs, ekiplerin müdahalesiyle çıkartıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıs, daha sonra ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Çevredeki vatandaşlar olayı şaşkınlıkla izledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi tutuklandı

Mehmet Akif Ersoy hakkında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnfial yaratan görüntü! Evli kadınla uygunsuz yakalanan din adamını...

İnfial yaratan görüntü! Evli kadınla uygunsuz yakalanan din adamını...
Kapıcının karısını öldüren emekli başçavuşun korku filmlerini andıran görüntüsü

Korku filmi değil gerçek! İşte bir ilimizin konuştuğu emekli başçavuş
3 çocuk annesiydi! Evde temizlik yaparken kullandığı malzemeler canından etti

Evde temizlik yaparken kullandığı malzemeler canından etti
İsrail ordusu, fırtına nedeniyle askerlere sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirdi

Gazze'yi yerle bir ettiler ama şimdi sokağa çıkmaları bile yasak
İnfial yaratan görüntü! Evli kadınla uygunsuz yakalanan din adamını...

İnfial yaratan görüntü! Evli kadınla uygunsuz yakalanan din adamını...
Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni otopsi raporunda

Anne ile oğlunun ölümünü aydınlatacak rapor geldi
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Sinem Ünsal, GQ Men of The Year 2025'te 'Yılın Kadını' seçildi

5 saatte hazırlandı: Uzak Şehir'in yıldızı "Yılın Kadını" seçildi
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Kritik görüşmeden tam 5 yıldızla ayrılık kararı! İşte o isimler
80 yıl sonra bir ilk! Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı

Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Bilim insanları şaşkın! Bu köyde herkes kör doğuyor

Bu köyde herkes kör doğuyor! Nedeni geç de olsa ortaya çıktı
title