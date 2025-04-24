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Şanlıurfa'da İşçinin Koluna Demir Şiş Saplandı

Şanlıurfa'da İşçinin Koluna Demir Şiş Saplandı
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Şanlıurfa'da bir şantiyede çalışan işçinin koluna inşaat demir şişi saplandı. Yaralı işçi, hastaneye taşındı ve itfaiye ekipleri tarafından kolundaki şiş kesildi.

Şanlıurfa'da işçinin koluna saplanan demir şiş, itfaiye ekipleri tarafından hastanede kesildi. Talihsiz işçi, demir inşaat şişi ile birlikte ameliyata alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'daki bir şantiyede yaşandı. İddiaya göre, şantiyede çalışan Ömer Ç.'nin koluna inşaat demir şişi saplandı. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı işçiyi kolundaki demir şiş ile birlikte ambulansla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü. İşçinin kolundaki şiş, hastaneye çağrılan itfaiye ekipleri tarafından kesildi. İşçi, kolunda bir kısmı kalan demir şişle birlikte ameliyata alındı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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