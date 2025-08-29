Şanlıurfa'da İşçi Servisi ile Kamyon Çarpıştı: 5 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen kazada işçi servisi ile kamyon çarpıştı. Kazada 5 işçi yaralandı, sağlık durumu iyi. Soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kamyonla çarpışan işçi servisindeki 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eyyübiye ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi girişinde meydana geldi. Henüz sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 63 S 1451 plakalı işçi servisi ile 02 HM 589 plakalı kamyon çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada serviste bulunan 5 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mehmet Ali Erbil, düğün sabahı TikTok'ta takı topladı

Mehmet Ali Erbil'den nikahın ertesi günü sıra dışı hareket
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelsin yeni tazminat! Mourinho'nun yeni takımı belli gibi

Gelsin yeni tazminat! Mourinho'nun yeni takımı belli gibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.