Şanlıurfa'da İşçi Servisi ile Kamyon Çarpıştı: 5 Yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kamyonla çarpışan işçi servisindeki 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eyyübiye ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi girişinde meydana geldi. Henüz sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 63 S 1451 plakalı işçi servisi ile 02 HM 589 plakalı kamyon çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada serviste bulunan 5 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA