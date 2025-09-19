Şanlıurfa'da İş Yerinde Yangın Çıktı

Haberler

Eyyübiye ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın, 8 araç ve 18 itfaiye erinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye ilçesi Kadıkendi Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 8 araç ve 18 itfaiye erinin müdahesiyle yangın kontrol altına alarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
