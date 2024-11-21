İnşaat işçileri taşlarla birbirlerine saldırdı

Edinilen bilgiye göre, kavga, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesi'ndeki bir kentsel dönüşüm inşaatında yaşandı. İddiaya göre, iki işçi grubu arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taşların da kullanıldığı kavga adeta meydan savaşına döndü. Onlarca işçi karşılıklı olarak birbirlerine taş attı. Kavgayı araya girenler sonlandırmaya çalıştı.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Bölgeden geçen vatandaşlar, inşaat alanındaki kavgayı cep telefonu kamerasıyla çekti. Görüntüleri çeken vatandaş ile kavgayı izleyenlerin ilginç diyaloğu ise dikkatlerden kaçmadı. Bir süre devam eden kavga daha sonra son buldu.