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İnşaat işçileri taşlarla birbirlerine saldırdı

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Şanlıurfa'da inşaatta çalışan iki işçi grubunun taşlı kavgası cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Meydan savaşını andıran görüntülerde onlarca işçinin birbirine taş attığı görüldü.

Edinilen bilgiye göre, kavga, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesi'ndeki bir kentsel dönüşüm inşaatında yaşandı. İddiaya göre, iki işçi grubu arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taşların da kullanıldığı kavga adeta meydan savaşına döndü. Onlarca işçi karşılıklı olarak birbirlerine taş attı. Kavgayı araya girenler sonlandırmaya çalıştı.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Bölgeden geçen vatandaşlar, inşaat alanındaki kavgayı cep telefonu kamerasıyla çekti. Görüntüleri çeken vatandaş ile kavgayı izleyenlerin ilginç diyaloğu ise dikkatlerden kaçmadı. Bir süre devam eden kavga daha sonra son buldu.

İnşaat işçileri taşlarla birbirlerine saldırdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Acıoğlu:

Şanlıurfa da sıradan bir gün

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