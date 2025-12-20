Şanlıurfa'da 5 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yaylak-Halfeti kara yolu Hacılar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İ.D. idaresindeki 27 PD 164 plakalı otomobil, tali yola dönmek isteyen S.A. (36) yönetimindeki 41 ANE 958 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü İ.D. ile araçlardaki M.D., Z.A., İ.A. ve K.A. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla Bozova Mehmet-Enver Yıldırım Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan kaza anı, bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA