Şanlıurfa'da İHA Destekli Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Gözaltı
Şanlıurfa'nın Bozova ve Viranşehir ilçelerinde düzenlenen insansız hava aracı destekli operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.
Şanlıurfa'da İHA destekli silah kaçakçılığı operasyonu: 8 gözaltı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova ve Viranşehir ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik insansız hava aracı destekli operasyonda, çok sayıda uzun namlulu silah ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı.
Şanlıurfa'da Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bozova ilçesinde 7, Viranşehir'de 1 adrese İHA destekli operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, çuvalların arasına gizlenmiş 18 uzun namlulu silah, 7 av tüfeği, 3 tabanca ve 399 mermi ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - 3.Sayfa