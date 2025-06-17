Şanlıurfa'da İHA Destekli Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Gözaltı

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Şanlıurfa'nın Bozova ve Viranşehir ilçelerinde düzenlenen insansız hava aracı destekli operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Şanlıurfa'da İHA destekli silah kaçakçılığı operasyonu: 8 gözaltı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova ve Viranşehir ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik insansız hava aracı destekli operasyonda, çok sayıda uzun namlulu silah ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa'da Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bozova ilçesinde 7, Viranşehir'de 1 adrese İHA destekli operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, çuvalların arasına gizlenmiş 18 uzun namlulu silah, 7 av tüfeği, 3 tabanca ve 399 mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - 3.Sayfa
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