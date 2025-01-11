Şanlıurfa'da Huzur Uygulaması: 22 Şüpheli Yakalandı
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan huzur uygulamasında 22 aranan şüpheli yakalanırken, çeşitli denetimlerde ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da gerçekleştirilen huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla düzenlenen "Huzur-63 uygulaması" çerçevesinde denetim gerçekleştirildi. 69 ekip ve 182 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, 1 sabit nokta ve 5 umuma açık bölge kontrol edildi. Yapılan denetimlerde, 4 bin 853 kişi, 926 araç, 133 motosiklet ve 28 umuma açık iş yeri kontrol edildi. Denetimlerde 22 aranan şahıs yakalanırken, 14 iş yerine cezai işlem uygulandı, 1 ruhsatsız tabanca ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.