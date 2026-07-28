Şanlıurfa'da Hırsızlık Suçundan 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 'hırsızlık' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.İ.K. yakalanarak gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Şanlıurfa'da hakkında "hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda, hakkında "hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.K., Birecik ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı