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Şanlıurfa'da Hırsızlık Suçundan 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Şanlıurfa'da Hırsızlık Suçundan 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 'hırsızlık' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.İ.K. yakalanarak gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa'da hakkında "hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda, hakkında "hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.K., Birecik ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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