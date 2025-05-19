Şanlıurfa'da Hırsızlık Olayı, Vatandaşın Kamerasında

Şanlıurfa'da Hırsızlık Olayı, Vatandaşın Kamerasında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde park halindeki otomobilin bagajından inşaat aletleri çalan hırsızlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına takıldı. Olayın ardından polis, şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde dekorasyon ustası olarak çalışan şahsın park halindeki otomobilinden inşaat aletlerini çalan hırsızlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi'nde yaşandı. İnşaatlarda iç ve dış dekorasyon işi yapan Bayram Gilkez, akşam iş dönüşü otomobilini evin önüne park etti. Sabah saatlerinde sokakta görülen 2 şahıs, etrafı gözetledikten sonra otomobilin bagajını açarak içerisindeki 5 adet el matkabı, 4 adet darbeli matkap, 2 adet el spirali, 1 adet büyük demir doğrama spirali, 200 metreyi aşkın uzatma kablosu, 3 adet su terazisi ve çok sayıda matkap ucu alarak olay yerinden koşarak uzaklaştı. Görüntüleri çeken vatandaşın haber vermesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, görüntülerden kimliğini belirlediği şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şahıslardan biri yakalanırken diğerini bulma çalışması ise devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump-Putin görüşmesine dakikalar kala ABD'den çarpıcı açıklama

Trump-Putin görüşmesine dakikalar kala ABD'den çarpıcı açıklama
Bahçeli'nin 'komisyon' önerisine Kurtulmuş Gabar'dan yanıt verdi

Bahçeli'nin tarihi çağrısına Gabar'dan yanıt verdi
AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber

AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber
403 öğrencinin diploması iptal edildi

Hayalet sınıflar patladı! 403 öğrencinin diploması iptal edildi
Galatasaray'ın eski efsanesi Ergün Penbe, 3. Lig ekibine imza attı

Galatasaray'la UEFA Kupası'nı kazanmıştı! 3. Lig ekibine imza attı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı

Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı
Hakan Çalhanoğlu'nun takımı şampiyonluk fırsatını elinin tersiyle itti

Hakan'a büyük şok! Takımı şampiyonluk fırsatını elinin tersiyle itti
Galatasaray'ın Almanya'daki şampiyonluk kutlamalarında olay: 33 polis yaralı

Taş meşale ve şişeler havada uçuştu! Şampiyonluk kutlamalarında kaos
Nijerya'da çiftçilere silahlı saldırı: 15 ölü

Tarla kan gölüne döndü: Düzenlenen saldırıda 15 çiftçi öldü
Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo

Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo
Jose Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir

Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler
Şahan Gökbakar, Acun Ilıcalı ile dalga geçti

Şahan Gökbakar, Acun Ilıcalı ile fena dalga geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.