Şanlıurfa'da Hayvan Hırsızlığı Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Şanlıurfa'da hayvan hırsızlığı suçundan aranan ve 17 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Hırsız, mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede "Büyük veya küçükbaş hayvan hırsızlığı ve hükümlünün kaçması" suçlarından hakkında 17 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç.'nin saklandığı adres tespit edildi. Ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü hırsız, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ŞANLIURFA