Şanlıurfa'da Hastanenin Demir Kolonunda Mahsur Kalan Güvercin Kurtarıldı

Şanlıurfa'da hastanenin demir kolonunda mahsur kalan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesindeki Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşandı. Hastanenin demir kolonunda mahsur kalan güvercini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, spiral yardımı ile kolon demirini kesti. Kurtarılan güvercin doğal yaşam alanına bırakıldı. Vatandaşlar, güvercini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA