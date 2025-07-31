Şanlıurfa'da Hastanede Bıçaklı Saldırı: Doktor ve Güvenlik Görevlisi Yaralandı

Şanlıurfa'da acil servisteki doktor ve güvenlik görevlisini bıçakla yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Acil Serviste doktor İsmail A. ile güvenlik görevlisi Harun P., elinde bıçakla hastaneye giden İ.H.K. isimli şahıs tarafından bıçaklandı.

İlk müdahaleleri Balıklıgöl Devlet Hastanesinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Zanlı gözaltına alındı

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada zanlının polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çelik yelek giydirilerek yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartıldı. Adliyeye götürülürken gazetecilerin "Neden bıçakladınız" sorusuna ise annemi taciz ettiler cevabını verdi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen zanlının 2 kez kasten öldürmeye teşebbüs suçundan adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Olay dün öğleden sonra, Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Acil Servis'te yaşandı. İ.H.K. isimli şahıs, acil servise gitti. Acil serviste görevli doktor İsmail A. ile tartışan şahsa, güvenlik görevlisi Harun P. müdahale etmek istedi. Dışarı çıkan şahıs, yanında getirdiği bıçağı çıkarak güvenlik görevlisini boğazından bıçakladıktan sonra doktoru da yaralandı.

İlk müdahaleleri Balıklıgöl Devlet Hastanesinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaralılardan güvenlik görevlisinin durumun ağır olduğu öğrenilirken, saldırgan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Saldırı anı kamera yansıdı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırganın rahat tavırları kan dondurdu. Güvenlik görevlisini boynundan bıçaklayan şahıs hiçbir şey olmamış gibi koridorda yoluna devam etti. Zanlının elinden kaçarak kurtulan güvenlik görevlisi ise acil servisteki müdahale odasına girerek canını kurtardı. Görüntülerde, zanlının kaçarken koridorda bu kez acil servis doktoru İsmail A.'yı boğazından bıçakladığı anlar yer da aldı.

Şanlıurfa Valiliği açıklama yaptı

Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün saat 18.00 sıralarında Balıklıgöl Devlet Hastanemizin acil servisinde bir şahıs önce özel güvenlik görevlimize, daha sonra ise bir doktorumuza saldırıp kesici aletle yaralayarak olay yerinden uzaklaşmıştır. Yaralanan görevlilerimiz hastanede tedavi altına alınmıştır. Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışma sonucunda şüpheli İ.H.K. çok kısa bir süre içerisinde suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Her iki personelimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralanan görevlilerimize acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ŞANLIURFA