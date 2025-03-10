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Şanlıurfa'da Hastane Otoparkındaki Araç Alev Aldı

Şanlıurfa'da Hastane Otoparkındaki Araç Alev Aldı
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Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında park halindeki bir otomobil alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının elektrik kontağından kaynaklandığı belirlendi.

Şanlıurfa'da hastane bahçesine park edilen otomobil alev aldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında yaşandı. Hastaneye giden Mehmet Ö., 74 AJ 788 plakalı otomobilini otoparka park etti. Park halindeki otomobil alev alarak yanmaya başladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yapılan ilk incelemede yangının elektrik kontağından kaynaklandığı belirlendi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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