Şanlıurfa'da aranan 2 hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yürütülen çalışmalar kapsamında 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. ve M.Ç. Karaköprü ilçesinde gözaltına alındı.

Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlülerin, adli makamlara sevk edilmek üzere işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı