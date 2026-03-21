Şanlıurfa'da aranan 2 hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'da jandarma ekipleri, 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahsı yakaladı. Operasyon sonucunda adli işlemler devam ediyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yürütülen çalışmalar kapsamında 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. ve M.Ç. Karaköprü ilçesinde gözaltına alındı.
Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlülerin, adli makamlara sevk edilmek üzere işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ŞANLIURFA