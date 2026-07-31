Haberler

Şanlıurfa’da hafif ticari aracın ağaca çarptığı kaza anı kameraya yansıdı

Şanlıurfa’da hafif ticari aracın ağaca çarptığı kaza anı kameraya yansıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa’da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın ağaca çarparak durduğu kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın ağaca çarparak durduğu kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 28 Temmuz Birecik ilçesine bağlı Ferit Aydın Mirkelam Caddesi'nde meydana geldi. Arda K. (20) yönetimindeki 34 CDY 489 plakalı otomobil, İlçe Emniyet Müdürlüğü istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı kameraya yansıdı

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol ortasındaki refüje çarparak durduğu kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Aydın'daki yangınla mücadele sürüyor

Ciğerlerimiz yanıyor! 4 şehir rahat nefes aldı, bir ilde alarm sürüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

300 milyon Euroluk dev yatırım hamlesi iki ilimizi karşı karşıya getirdi

Dev yatırım hamlesi iki ilimizi karşı karşıya getirdi
Dünya Şampiyonu'nun golcüsü tatil tercihini Antalya'dan yana kullandı

Dünya Şampiyonu oldu soluğu tatil cenneti ilimizde aldı
Genç kadın, kaçak göçmenleri İspanya'ya girmeye böyle teşvik etti

Dünya bu kadını konuşuyor!
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın cansız bedenini bulan arkadaşı konuştu

Eren Kaşıkçı'nın cansız bedenini bulan arkadaşı konuştu
Eda Ece Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İlk sözleri bomba

Eda Ece ifade verdi: İlk sözleri bomba
Ticaret Bakanlığı affetmedi! İkinci el fırsatçısına büyük ceza

Bakanlık ilanı görünce düğmeye bastı! Fırsatçıya ders gibi ceza
Bugün son gün! Ödeme yapmayanlar araçlarını satamayacak, kullanamayacak

Bugün son gün! Ödeme yapmayanları ağır yaptırımlar bekliyor