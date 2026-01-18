Haberler

Şanlıurfa'da 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Güncelleme:
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 3 buçuk milyon lira olan 40 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda bir kişi tutuklandı.

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 3 buçuk milyon lira olan 40 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, gümrük kaçağı sigara operasyonu düzenledi. Operasyonda 1 kamyonetin arka kasasında ve 1 evde yapılan aramada piyasa değeri 3 buçuk milyon lira olan 40 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
