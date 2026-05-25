Göçmen kaçakçısı jandarmaya yakalandı

Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "Bir Yabancıyı Ülkeye Sokma veya Ülkede Kalmasına İmkan Sağlama" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından Karaköprü ilçesinde yakalanan zanlı karakola götürüldü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı