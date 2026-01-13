Haberler

Şanlıurfa'da operasyon: 7 tutuklama

Güncelleme:
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda göçmen kaçakçılığı suçundan 20 kişi gözaltına alındı, bunlardan 7'si tutuklandı. Operasyonda sahte belgeler ve yasa dışı yollardan gelir sağladıkları belirlendi.

Şanlıurfa'da gerçekleştiren operasyon kapsamında göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan 20 şahıstan 7'si tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçları ile mücadele kapsamında, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda kapsamında 3 ay süren teknik ve fiziki takiple 20 şüphelinin sahte belgeler düzenleyerek ülkeye yasa dışı yollardan soktukları düzensiz göçmenlerin ülkede kalmasını sağlayarak haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonla 20 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda; 2 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 135 bin TL, 2 bin 500 dolar ve çok sayıda materyal ele geçirildi.

Adli mercilere sevk edilen 20 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

