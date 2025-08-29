Şanlıurfa'da Geri Manevra Yapan Otomobilin Çarptığı Çocuk Hayatını Kaybetti

Birecik ilçesinde geri manevra yapan otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde geri manevra yapan otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.D. idaresindeki 27 VY 711 plakalı otomobil, geri manevra yaparken 2 yaşındaki Şevket Aras'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aras, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

