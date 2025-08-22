Şanlıurfa'da Freni Boşalan Tır, 4 Araca Çarparak İş Yerine Daldı

Şanlıurfa'da Freni Boşalan Tır, 4 Araca Çarparak İş Yerine Daldı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde freni boşalan bir tır, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptıktan sonra 3 park halindeki araca daha çarparak bir iş yerine daldı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde freni boşalan tır, kırmızı ışıkta bekleyen otomobil ile park halindeki 3 araca çarptıktan sonra bir iş yerine daldı. 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde iddia göre freni boşalan tır, kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile çarptı. Kontrolden çıkan tır, ağaçları devirdikten sonra karşı şeride geçerek park halindeki 3 araca daha çarptı. Hızını alamayan tır, zirai ilaç satan bir iş yerine girerek durabildi. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada Abdurahim V., Sabha V. ve Selim İ. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
