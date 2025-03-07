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Şanlıurfa'da Forklift Kazası: İşletme Sahibi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Forklift Kazası: İşletme Sahibi Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'da bir çırçır fabrikasında forkliftin çarptığı işletme sahibi Ali Aslantaş hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı ve operatör gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da bir çırçır fabrikasında forkliftin çarptığı işletme sahibi hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi'ndeki çırçır fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, depo bölümünde istifleme yapan işçinin kullandığı forklift, geri manevra sırasında işletme sahibi Ali Aslantaş'a (58) çarptı. Forkliftin altında kalan Aslantaş'ı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla fabrikaya giden ekiplerce hastaneye kaldırılan Aslantaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay güvenlik kamerasına yansırken, operatör gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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