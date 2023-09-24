Şanlıurfa'da fıstık bahçelerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa ve Gaziantep'teki fıstık hırsızlıklarıyla ilgili yapılan çalışmada, 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada bir ruhsatsız av tüfeği, bir çuval fıstık ve çalıntı olduğu tespit edilen koyun bulundu. Şüpheliler tutuklandı.