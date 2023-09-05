Şanlıurfa'da Firari Hükümlü Yakalandı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Y.Y isimli şahıs, kasten yaralama suçundan dolayı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, kasten yaralama suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y'yi saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.