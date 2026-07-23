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Aranan FETÖ üyesi Şanlıurfa'da yakalandı

Aranan FETÖ üyesi Şanlıurfa'da yakalandı
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Akçakale'de FETÖ/PDY üyeliğinden 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.K., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası ile aranan S.K. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda yakalanan şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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