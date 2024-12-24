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Şanlıurfa'da Feci Kaza: Sürücü Kamyonetler Arasında Sıkışarak Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Feci Kaza: Sürücü Kamyonetler Arasında Sıkışarak Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsü kimliği belirlenemeyen bir kamyonet park halindeki kamyonete çarpması sonucu, aracın arkasında bulunan Ali Taşçı ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına yansıyan kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da iki kamyonet arasında sıkışan sürücünün feci şekilde hayatını kaybettiği kaza kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, park halindeki Ali Taşçı'ya ait 27 GH 779 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Park ettikten sonra aracının arka tarafına geçen Taşçı bu sırada kendi aracı ile diğer kamyonet arasında sıkışıp ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Taşçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ali Taşçı'nın cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Feci kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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