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Şanlıurfa'da Evde Yangın: Yatalak Adam Hayatını Kaybetti, Eşi Yaralı

Şanlıurfa'da Evde Yangın: Yatalak Adam Hayatını Kaybetti, Eşi Yaralı
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir evde çıkan yangında yatalak olan 80 yaşındaki Fethi Kaban hayatını kaybetti, eşi İslim Kaban ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi.

Şanlıurfa'da evde çıkan yangında yatalak yaşlı adam öldü, eşi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana geldi. 6 katlı binanın 2'nci katında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm evi saran yangını fark eden çevredekiler, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında, yatalak olduğu öğrenilen Fethi Kaban (80) olay yerinde hayatını kaybederken, eşi İslim Kaban (78) ağır yaralı olarak Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerinin evde incelemesinin ardından yaşlı adamın cesedi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Haliliye

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