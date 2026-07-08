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Şanlıurfa'da Boşanma Aşamasındaki Eşine Durakta Silahlı Saldırı: Kadın Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Boşanma Aşamasındaki Eşine Durakta Silahlı Saldırı: Kadın Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'da boşanma aşamasındaki eşi A.D. tarafından durakta silahla vurulan Emine Dişçi (60), hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından koca gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından durakta beklerken silahla vurulan 60 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki Emine Dişçi (60) ile kocası A.D. (67), durakta karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmada A.D. yanında bulundurduğu silahla karısına ateş açtı. Yere yığılan kadını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Koca ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hayatını kaybetti

Hastanede tedavi gören kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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