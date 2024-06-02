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Şanlıurfa'da Emniyet Personelini Taşıyan Midibüs Alev Alev Yandı

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Şanlıurfa'da emniyet personelini taşıyan midibüsün motor bölümünde çıkan yangın sonucunda midibüs kullanılamaz hale geldi. Yangın anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Şanlıurfa'da emniyet personelini taşıyan midibüs alev alev yandı. Yaralının olmadığı yangında, midibüs kullanılamaz hale geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun GAP Havalimanı mevkisinde meydana geldi. Hilvan'da bugün yenilenen yerel seçimlerde görevli emniyet personelini taşıyan midibüsün motor bölümünde yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek personeli tahliye etti. Yaralının olmadığı yangın sonrası midibüs tamamen kullanılamaz hale geldi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Midibüsün yanma anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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