Şanlıurfa'da Elektrik Panosunda Yangın Paniğe Neden Oldu

Şanlıurfa'da elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Mahalleyi elektriksiz bırakan pano yangını, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Mahallede yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi Açıksu Caddesinde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle mahallede bulunan elektrik panosunda yangın çıktı. Bina ve iş yerlerinin yanma tehlikesi atlattığı yangın, ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Tamamen yanan pano sonrası mahalle elektriksiz kaldı. Mahallede yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı. - ŞANLIURFA