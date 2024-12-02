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Şanlıurfa'da Elektrik Panosunda Korkutan Yangın

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Şanlıurfa'nın Devteşti Mahallesi'nde bir elektrik panosunda çıkan yangın, mahalleyi elektriksiz bıraktı ve paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Şanlıurfa'da elektrik panosunda korkutan yangın kamerada

Bina ve iş yerleri yanma tehlikesi atlattı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Mahalleyi elektriksiz bırakan pano yangını, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Mahallede yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi Açıksu Caddesinde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle mahallede bulunan elektrik panosunda yangın çıktı. Bina ve iş yerlerinin yanma tehlikesi atlattığı yangın, ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Tamamen yanan pano sonrası mahalle elektriksiz kaldı. Mahallede yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı.

Şanlıurfa'da Elektrik Panosunda Korkutan Yangın
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET KOLSUZ - 3.Sayfa
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