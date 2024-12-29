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Şanlıurfa'da Elektrik Hattı Çukuruna Otomobil Düştü

Şanlıurfa'da Elektrik Hattı Çukuruna Otomobil Düştü
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, yer altına elektrik hatlarının döşenmesi için açılan 2 metre derinliğindeki çukura bir otomobil düştü. Olayda yaralanan olmazken, otomobil vinçle çıkarıldı ve inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'da yer altına elektrik hatlarının döşenmesi için açılan 2 metre derinliğindeki çukura otomobil düştü. Olayda yaralanan olmazken, otomobil vinç yardımıyla çukurdan çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Eyyübiye ilçesi Direkli Mahallesi'nde meydana geldi. Dicle Elektrik tarafından yer altına elektrik hatlarının döşenmesi için açılan 2 metre derinliğindeki çukura bir otomobil düştü. Yaralanan olmayan kazada, otomobil bölgeye çağrılan vinç yardımıyla çukurdan çıkarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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