Şanlıurfa'da Elektrik Direğine Tırmanan Usta Akıma Kapılarak Yere Düştü

Güncelleme:
Şanlıurfa'da elektrik arızasını onarmak için çıktığı direkte akıma kapılan usta Kadir K., düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralının durumu ağır. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 17.00 sıralarında Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Topdağı Mahallesi Harran Kapı Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre elektrik arızası meydana gelen bir zincir market, onarması için usta çağırdı. Zincir markete gelen usta Kadir K. elektrik direğine tırmandı. Direğin üst kısmına ulaşan usta, aniden akıma kapıldı. Yüksekten zemine çakılan usta, kanlar içerisinde kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, ambulansla hastaneye kaldırdı. Yoğun bakıma alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Dehşet anları kamerada

Kadir K.'nın elektrik akımına kapıldıktan sonra yere çakılması ise cep telefonuna yansıdı. Herhangi bir teçhizat olmadan beton direğe tırmanan Kadir K., tepeye çıktığı sırada akıma kapıldı. Ustanın akıma kapılıp düştüğünü görenlerin ise çığlıklar arasında kaçıştığı gözlendi.

Yaşanan olay sonrası bölgeye giden Dicle Elektrik ekipleri, elektrik direği ile çevredeki evlerin elektrik akımında kaçak olup olmadığını kontrol etti.

Mahalle muhtarı ihmal olduğunu söyledi

Yaşanan olayda ihmal olduğunu dile getiren Topdağı Mahalle Muhtarı Ömer Gürbüz, "Market sıran bir elektrikçiyi getirdi. Direğe tırmandı. Adam akıma kapılarak yere düştü. Şu anda yoğun bakımda, ağır travma geçiriyor, hayati tehlikesi devam ediyor" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
