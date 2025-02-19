Şanlıurfa'da Düz Yolda Devrilen Araç Şaşkınlık Yarattı
Birecik ilçesinde sebze hali önünde meydana gelen kazada, düz yolda devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hafif yaralı olarak kurtarıldı. Vatandaşlar, aracın devrilme sebebini merak ederken, olay polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düz yolda devrilen aracı gören bir vatandaş şaşkınlığını gizleyemedi.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi sebze hali önünde yaşandı. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 63 LV 147 plakalı hafif ticari araç, düz yolda devrildi. Kaza nedeniyle bölgede toplanan vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine haber verdikten sonra hafif yaralı sürücüyü çıkarttı.
Aracın düz yolda nasıl devrildiğine bir türlü anlam veremeyen vatandaşların tepkisi ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA