Şanlıurfa'da Durdurulan Tırda 32 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Durdurulan Tırda 32 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde narkotik polisinin durdurduğu tırın dorsesinde yapılan aramalarda 32 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan bir kişi, halkın zehirlenmesinin önüne geçilmesine yardımcı oldu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde durdurulan tırın dorsesinde yapılan aramada 32 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir tırı durdurdu. Tırın dorse kısmında arama yapan ekipler, 13 parça halinde paketlenmiş 32 kilogram toz esrar maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan 1 şahıs emniyete götürülürken, yaklaşık 160 bin vatandaşın tacirler tarafından zehirlenmesinin önüne geçildiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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