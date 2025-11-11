Haberler

Şanlıurfa'da Düğünlerde Silah Atan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Bozova, Suruç ve Halfeti ilçelerinde düğünlerde silahla havaya ateş eden 5 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Yapılan operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve fişek ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında Halfeti, Bozova ve Suruç ilçelerindeki düğünlerde havaya ateş edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla belirlenen 7 adrese düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, 6 tabanca, 3 av tüfeği, 7 şarjör, tüfek dürbünü ile 958 farklı çap ve ebatlarda fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
