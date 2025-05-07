Şanlıurfa'da Düğünde Havaya Ateş Açan 5 Kişi Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'da düğünde havaya rastgele ateş açan 5 şahıs jandarma tarafından tespit edilerek gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da bir düğünde toplu halde havaya ateş açılması sonrası jandarma ekipleri harekete geçti. Görüntülere ulaşan ekipler, zanlıları tespit ederek kaldıkları adreslere operasyon düzenledi. Ekiplerin 5 adrese düzenlediği operasyonda 1 adet uzun namlulu silah, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 7 adet şarjör ve 237 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması suçlarından adli işlem başlatıldı. Zanlılar hakkında ayrıca Valilik Genel Emrine Aykırı Davranış dolayısıyla idari para cezası uygulandı. - ŞANLIURFA