FED, faizi 4.50 seviyesinde sabit tuttu

Trump'ın baskısı işe yaramadı! FED, faiz kararını açıkladı
Vatikan'da yeni papa ilk turda seçilemedi

Vatikan'da yeni papa seçiliyor! Bacadan çıkan dumanın rengi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü

Savaştaki ülkenin liderine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon
Minguzzi cinayeti soruşturmasında 2 şüpheli daha tutuklandı

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde 2 tutuklama daha

Şanlıurfa'da Düğünde Havaya Ateş Açan 5 Kişi Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'da Düğünde Havaya Ateş Açan 5 Kişi Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da bir düğünde rastgele havaya ateş açan 5 şahıs jandarma tarafından tespit edilerek gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli silah ve mermiler ele geçirildi.

Şanlıurfa'da düğünde havaya rastgele ateş açan 5 şahıs jandarma tarafından tespit edilerek gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da bir düğünde toplu halde havaya ateş açılması sonrası jandarma ekipleri harekete geçti. Görüntülere ulaşan ekipler, zanlıları tespit ederek kaldıkları adreslere operasyon düzenledi. Ekiplerin 5 adrese düzenlediği operasyonda 1 adet uzun namlulu silah, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 7 adet şarjör ve 237 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması suçlarından adli işlem başlatıldı. Zanlılar hakkında ayrıca Valilik Genel Emrine Aykırı Davranış dolayısıyla idari para cezası uygulandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boğazları kesilerek öldürülen kardeşlerin katil zanlısı Ankara'da yakalandı

Vahşice öldürülen kardeşlerin katil zanlısı yakalandı
Gerilim büyüdü! Ali Koç'a 1907 liralık tazminat davası açıyor

Gerilim büyüdü! Ali Koç'a 1907 liralık tazminat davası
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Selçuk Bayraktar'ın hassasiyeti takdir topladı! Eli, yanındaki kadına değmesin diye...

Eli, yandaki kadına değmesin diye verdiği mücadeleye bakar mısınız
AK Partili Gökçek'ten '45 milyon bardak' iddiası: Ankara'ya 41 yıl yeter

Gökçek'ten çok konuşulacak "bardak" iddiası: Ankara'ya 41 yıl yeter
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.