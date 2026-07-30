Haberler

Şanlıurfa’da dolandırıcılıktan aranan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa’da dolandırıcılıktan aranan hükümlü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde, hakkında dolandırıcılık suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, hakkında dolandırıcılık suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, hakkında "dolandırıcılık" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.C., Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı

5 bölge alev alev! Karayolu ulaşıma kapatıldı, tehlike büyüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ot biçme makinesine sıkışan çiftçi feci şekilde can verdi

Korkunç son, ot biçme makinesiyle geldi
Bakan Tekin açık açık uyarmıştı! Öğretmen duyduğu maaşa inanamadı

Bakan Tekin uyarmıştı! Öğretmen görüşmede duyduklarına inanamadı
Uzmanlardan şaşırtan açıklama! Kaldırımlardaki ölü arıların nedeni ortaya çıktı

Milyonları tedirgin eden olay! Bu görüntü kritik bir uyarı veriyor
Polonya basını, Fenerbahçeli yıldızı yere göğe sığdıramadı

Tüm ülke Fenerbahçeli yıldızı konuşuyor! Yere göğe sığdıramadılar
Adana'daki katliamda kahreden detay: Bir babanın en zor günü

Seyir tepesindeki katliamda kahreden detay: Bir babanın en zor günü
Fatih Terim'in Leao için 3 yıl önce söyledikleri yeniden gündemde

3 yıl önce söyledikleri yine gündemde! Neler demiş neler
Bir ilimizde gündem bu heykel! CHP ve İYİ Parti olayı yargıya taşıdı

Bir ilimizde gündem bu heykel! İki parti olayı yargıya taşıdı