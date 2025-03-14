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Şanlıurfa'da Dolandırıcılık Operasyonu: 2 Tutuklama

Şanlıurfa'da Dolandırıcılık Operasyonu: 2 Tutuklama
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Harran ilçesinde iletişim yoluyla dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı, 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan incelemelerde, zanlıların 14 kişiyi toplam 10 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde iletişim yoluyla dolandırıcılık yapan şahısların gizli olarak kullandığı 'Atıcı Evi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İletişim Yoluyla Nitelikli Dolandırıcılık suçunu işleyen faillerin tespit edilmesine ve yakalanmasına yönelik sürdürülen kapsamlı çalışmalarda, şüphelilerin Atıcı Evi olarak tabir edilen, gizli tuttukları bir ikametten vatandaşlarımızı telefon ile arayarak dolandırıcılık yaptıklarını belirledi. Harran Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Harran ilçesinde bulunan bir adreste şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada dolandırıcılık suçunu işlerken kullandıkları 10 adet cep telefonu, 9 adet sim kart, 1 adet kamera kayıt cihazı, 1 adet tablet bilgisayar, 3 adet pompalı tüfek ile 68 adet fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen suç unsurlarının incelenmesi neticesinde şüphelilerin İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Adana, Aydın, Manisa, Çorum, Bolu ve Kastamonu'da 14 kişiyi toplam 10 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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