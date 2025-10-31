Şanlıurfa'da Dolandırıcılara Teslim Olmaktan Kurtarılan Vatandaş

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde elinde 300 bin TL değerinde ziynet eşyasını dolandırıcılara teslim etmek üzere olan vatandaşı jandarmanın son anda fark etmesiyle kurtuldu.

Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin devriyesi esnasında elinde kuyumcu çantası ile bekleyen bir vatandaşla şüphe üzerine yapılan diyalogda vatandaşın, çanta içerisinde değeri 3 bin TL olan ziynet eşyasının bulunduğunu söyledi. Vatandaşın ziynet eşyalarını telefonda kendisini polis olarak tanıtan şahıslara teslim edeceğini beyan etmesi üzerine şahsa gerekli uyarılar yapılarak dolandırıcılık olayı engellendi.

Gerekli yasal işlemlerin ardından ziynet eşyası vatandaşa tekrar teslim edildi. - ŞANLIURFA