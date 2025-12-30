Haberler

Kayıp sürücüyü arama çalışması devam ediyor

Kayıp sürücüyü arama çalışması devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde kar yağışı nedeniyle devrilen otomobilde kaybolan sürücü Halil Gündüz'ü arama çalışmaları sürüyor. Kazada diğer yolcuların cansız bedenine ulaşıldı.

Şanlıurfa'da tahliye kanalına devrilen otomobildeki son ulaşılamayan kişi olan sürücüyü arama çalışmaları devam ediyor.

Kaza, dün sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bağlı Buğdaytepe kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiğini öğrenen Halil Gündüz (42), Şanlıurfa merkezde yatılı eğitim gören oğlu ve 4 yeğenini alıp eve dönmek istedi. Evine yaklaşan Gündüz, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda otomobilin kontrolünü kaybederek tahliye kanalına devrildi.

Akıntıya kapılan otomobildeki Ömer G. (18) kendi imkanlarıyla kurtulurken diğerleri ise çıkamadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, Umke, itfaiye, dalgıç polisler ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmada otomobile ulaşan ekipler, içerisindeki Ali Gündüz (15), Ömer Gündüz (15) ile Mustafa Gündüz'ün (14) cansız bedenine ulaştı.

Sürücüyü arama çalışmaları sürüyor

Havanın karması üzerine çalışmalara ara veren ekipler, sabah saatlerinde yeniden çalışmalara başladı. Tahliye kanalının suyunu kesen ekipler, yaklaşık 10 kilometrelik alanda kayıp sürücü Halil Gündüz'ü bulmaya çalışıyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ülke genelinde yılbaşı için alınan tedbirler 4 gün boyunca uygulanacak

4 gün boyunca uygulanacak! Yüz binlerce polis sokağa iniyor
Marmara'da 2 tankerden acil durum çağrısı! Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi

Marmara'da 2 tankerden acil durum çağrısı! Ekipler sevk edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Acun Ilıcalı'nın takımı Premier Lig'e koşuyor

Değmeyin Acun Ilıcalı'nın keyfine
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Ünlü oyuncu 'Ölmek istiyorum' deyip devlete dava açtı

Ünlü oyuncu "Ölmek istiyorum" deyip devlete dava açtı
Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak

Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak