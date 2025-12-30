Kayıp sürücüyü arama çalışması devam ediyor

Şanlıurfa'da tahliye kanalına devrilen otomobildeki son ulaşılamayan kişi olan sürücüyü arama çalışmaları devam ediyor.

Kaza, dün sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bağlı Buğdaytepe kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiğini öğrenen Halil Gündüz (42), Şanlıurfa merkezde yatılı eğitim gören oğlu ve 4 yeğenini alıp eve dönmek istedi. Evine yaklaşan Gündüz, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda otomobilin kontrolünü kaybederek tahliye kanalına devrildi.

Akıntıya kapılan otomobildeki Ömer G. (18) kendi imkanlarıyla kurtulurken diğerleri ise çıkamadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, Umke, itfaiye, dalgıç polisler ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmada otomobile ulaşan ekipler, içerisindeki Ali Gündüz (15), Ömer Gündüz (15) ile Mustafa Gündüz'ün (14) cansız bedenine ulaştı.

Sürücüyü arama çalışmaları sürüyor

Havanın karması üzerine çalışmalara ara veren ekipler, sabah saatlerinde yeniden çalışmalara başladı. Tahliye kanalının suyunu kesen ekipler, yaklaşık 10 kilometrelik alanda kayıp sürücü Halil Gündüz'ü bulmaya çalışıyor.