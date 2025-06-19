Şanlıurfa'da Devrilen Kamyonun Sürücüsü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Şanlıurfa'da Devrilen Kamyonun Sürücüsü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonun sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından kepçenin kovasına konularak kurtarıldı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Şanlıurfa'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonun sürücüsü itfaiye tarafından kepçenin geniş kovasına konularak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Ahmet S.'nın kullandığı 63 ABY 260 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, aracın ön kabinindeki yaralı sürücüye ulaşmak için bölgedeki bir kepçeden yardım istedi. Kepçenin geniş kovasına binen itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralı sürücüye müdahale etti. Sedyeye bağlanan yaralı, kepçenin geniş kovasına alınarak indirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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