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Şanlıurfa'da Devri Dağlanan Traktördeki Genç Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Devri Dağlanan Traktördeki Genç Hayatını Kaybetti
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Birecik ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden 18 yaşındaki Dindar Polat, devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 18 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Birecik ilçesine bağlı kırsal Aşağıkarkutlu Mahallesi'nde traktörle seyir halinde olan Dindar Polat'ın (18) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, yaklaşık 50 metreden aşağı yuvarlandı. Ters dönen traktörün altında kalan genç ağır yaralandı. Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine giden savcı inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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