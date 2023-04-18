Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
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Şanlıurfa'da polis tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da polis tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı, emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa