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Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Şanlıurfa'da polis tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da polis tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı, emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler

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