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Şanlıurfa'da çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da merkez Haliliye ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan tartışma taş ve sopaların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi yaralandı ve ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.