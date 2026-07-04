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Şanlıurfa'da cami inşaatındaki çökmede 3 işçi yaralandı

Şanlıurfa'da cami inşaatındaki çökmede 3 işçi yaralandı
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yapımı süren cami inşaatının bir bölümünde meydana gelen çökmede 3 işçi yaralandı. Olay yerine itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yapımı süren cami inşaatının bir bölümünde meydana gelen çökmede 3 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, kırsal Uğurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden cami inşaatının bir bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla göçük altından çıkarılan 3 yaralı işçi, ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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