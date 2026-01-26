Haberler

Otomobil köprüden dereye uçtu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda kontrolden çıkan bir otomobil köprüden dereye düştü. Kazada araçta bulunanlar yara almadan kurtulurken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda kontrolden çıkan otomobilin köprüden dereye düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Siverek ilçesine bağlı Avurtepe Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 FAR 68 plakalı otomobil, seyir halindeyken kar yağışı sonrası buzlanan yolda kayarak köprüden dereye düştü.

Kazada araçta bulunanlar şans eseri yara almadan kurtulurken, yaşanan kaza anı ise bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
