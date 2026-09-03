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Şanlıurfa'da Büyükbaş Hayvan Dolandırıcılığı: 1 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa'da Büyükbaş Hayvan Dolandırıcılığı: 1 Şüpheli Yakalandı
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, 2 büyükbaş hayvanı 315 bin liraya satmak için anlaşan H.A., hayvanları kargoya verdikten sonra parasını alamadı. Jandarma, olayla ilgili yürüttüğü soruşturmada şüphelinin kimliğini belirleyerek bir kişiyi operasyonla yakaladı. Soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da, 2 büyükbaş hayvanın satışında dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, büyükbaş hayvan satışında dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bu kapsamda, Eyyübiye ilçesinde 25 Ağustos'ta H.A.'nın satışa çıkardığı 2 büyükbaş hayvan için kendisini alıcı olarak tanıtan bir kişinin telefonla iletişime geçtiği belirlendi. H.A.'nın hayvanların satışı için 315 bin lira karşılığında anlaşmasının ardından büyükbaş hayvanları nakliye aracıyla gönderdiği ancak ücretini alamadığı tespit edildi. Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen saha çalışmaları sonucunda olayda kullanılan araç ve sürücüsüne ulaşıldı. Yapılan araştırmada olaya ilişkin şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla şüphelilerden biri yakalandı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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