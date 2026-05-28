Şanlıurfa'da kurban kesimi sonrası kaza: 5 yaralı

Şanlıurfa'da kurban kesiminin ardından bir ailenin içinde bulunduğu otomobil kaza sonrası ters döndü. Kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kurban Bayramı dolayısıyla kurban kesimini tamamladıktan sonra yola çıktığı öğrenilen 5 kişilik ailenin bulunduğu otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler yaralılara yaptığı ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle yol tek taraflı olarak bir süre trafiğe kapatıldı. Ters dönen otomobilin çekici ile kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

